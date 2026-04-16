Иранская авиация жива: Подземный бункер с «Фантомами» и МиГами уцелел после ударов США и Израиля

Ранее сообщалось, что над Тегераном пролетели как минимум два ударных вертолёта Ми-28, демонстрируя мощь иранских ВВС вопреки американским атакам. По оценке экспертов, сохранение дорогостоящей техники говорит об устойчивости оборонного потенциала страны. Журналисты отмечают, что Ми-28 — единственные ударные вертолёты на вооружении Ирана, и до сих пор они не применялись в реальных боевых действиях.