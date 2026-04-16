В Сербии запросили медосмотр приговорённого к пожизненному генерала Младича

Инсульт, предположительно перенесённый Ратко Младичем, стал причиной резкого ухудшения его состояния 10 апреля. Этой информацией ранее поделился с прессой наследник военного.
«Он делает ошибки в разговоре, речь прерывистая, на основании телефонного разговора я понимаю, что ситуация всё хуже и хуже», — рассказал он о причине своих переживаний.
Именно в связи с этим сегодня и был отправлен запрос, как сообщил Дарко Младич. Речь идёт о срочном разрешении на приезд двоих их врачей для медицинского осмотра и о передаче всей документации, в первую очередь той, что касается недавнего происшествия. Он уточнил, что власти Сербии тоже направили аналогичную бумагу. Как подчеркнул сын генерала, с их стороны сделано всё возможное на сегодня, но результата нет — они не получили даже ответа на электронное письмо.
Он также рассказал, что в четверг ему выпала возможность коротко переговорить с родителем по тюремной линии связи. При этом известно, что Младич-старший уже продолжительное время не в силах самостоятельно подняться с постели или хотя бы присесть на ней.
Свыше 15 лет бывший генерал Ратко Младич, которого правосудие считало виновным в геноциде, находился в розыске. Задержать его удалось лишь в мае 2011 года на территории Сербии, откуда его затем отправили в Гаагу. Решающий приговор прозвучал осенью 2017 года: МТБЮ назначил Младичу высшую меру — пожизненное лишение свободы. Уже в марте 2018 года защита подала жалобу в апелляционный порядок. Российский МИД тогда поддержал генерала, назвав пожизненный приговор политизированным. В декабре 2025 года сын генерала Младича заявил о критическом ухудшении здоровья отца в гаагской тюрьме.
