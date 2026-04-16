Обвиняемому в госизмене депутату Рады Шуфричу смягчили меру пресечения

Политика задержали ещё в сентябре 2023 года. Служба безопасности Украины вменила ему в вину систематическое распространение тезисов о том, что украинское государство — искусственное образование, у Украины и России единая история, а украинцы и россияне — один народ. Сам Шуфрич категорически не согласен с обвинениями. Его защита уже заявила о намерении обжаловать судебное решение.