Обвиняемому в госизмене депутату Рады Шуфричу смягчили меру пресечения

На Украине народного депутата от ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Нестора Шуфрича выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщил адвокат политика Виктор Карпенко.

Источник: Life.ru

Защитник уточнил, что Шуфрич обязан безвылазно сидеть дома по адресу регистрации, носить электронный браслет, по первому зову являться к следователю и в суд, а также не общаться со свидетелями по делу. Суд продлил действие этой меры пресечения до 9 мая.

Политика задержали ещё в сентябре 2023 года. Служба безопасности Украины вменила ему в вину систематическое распространение тезисов о том, что украинское государство — искусственное образование, у Украины и России единая история, а украинцы и россияне — один народ. Сам Шуфрич категорически не согласен с обвинениями. Его защита уже заявила о намерении обжаловать судебное решение.

Напомним, что ранее киевский апелляционный суд разрешил освободить народного депутата Нестора Шуфрича под залог в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Сын депутата Александр выразил уверенность, что деньги помогут собрать соратники по партии, среди которых есть миллионеры.

