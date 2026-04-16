Обвиняемому в госизмене депутату Рады Шуфричу смягчили меру пресечения

Защитник уточнил, что Шуфрич обязан безвылазно сидеть дома по адресу регистрации, носить электронный браслет, по первому зову являться к следователю и в суд, а также не общаться со свидетелями по делу. Суд продлил действие этой меры пресечения до 9 мая.
Политика задержали ещё в сентябре 2023 года. Служба безопасности Украины вменила ему в вину систематическое распространение тезисов о том, что украинское государство — искусственное образование, у Украины и России единая история, а украинцы и россияне — один народ. Сам Шуфрич категорически не согласен с обвинениями. Его защита уже заявила о намерении обжаловать судебное решение.
Напомним, что ранее киевский апелляционный суд разрешил освободить народного депутата Нестора Шуфрича под залог в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Сын депутата Александр выразил уверенность, что деньги помогут собрать соратники по партии, среди которых есть миллионеры.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.