Захарова сравнила поведение ЕС с поросенком из сказки «Хрюк на елке»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 16 апреля, сравнила поведение стран Европейского союза (ЕС) с поросенком из детской сказки Бориса Заходера «Хрюк на елке».
— Хочется им напомнить, на мой взгляд, потрясающую сказку — «Хрюк на елке». Когда маленького поросенка, который совершенно не умел себя вести, пустили на детский праздник. Закончилось тем, что он залез на елку, все перевернул, разбил и с позором оттуда был выставлен, — сказала она.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что эти страны «годами требуют, чтобы их то пустили к столу переговоров, то посадили бы за стол переговоров, то предусмотрели бы мы им место за столом переговоров, то что они сейчас буквально позвонят в Москву, то, что они когда-то там все-таки примут решение на продолжение разговоров, отношений, переговоров», передает ТАСС.
30 января Мария Захарова вспомнила детский рассказ «Незнайка-художник» писателя Николая Носова, комментируя двойные стандарты политики Евросоюза. По сюжету этого рассказа, все друзья Незнайки смеялись над его портретами других людей, пока не доходили до картин, где были изображены они.
Ранее официальный представитель МИД РФ с иронией ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об «издержках», которые якобы растут у РФ в связи с конфликтом на Украине. Она сравнила главу ЕК с козлом в огороде.