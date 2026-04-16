Апрельские тезисы Мединского: председатель РВИО оказался недоволен германизацией

«В том числе рассматривался вариант включения этих земель в состав Литовской Советской Социалистической Республики, — продолжил председатель РВИО. — Однако этого не произошло. И через год всё-таки приняли решение включить в состав РСФСР. Почему? Мы совершенно с вами забыли, что в Советском Союзе, помимо идеологии и политики, была весьма своеобразная, но тоже весьма здравая по-своему экономическая модель. В том числе и модель налоговая, когда налоги предприятий, производственных объединений, а также союзных республик расщеплялись. Часть их была федеральной, то есть союзной, а часть оставалась на территории. Вот я напомню, что по планам послевоенных пятилеток налоги должны были расщепляться следующим образом: РСФСР половину своих доходов отдавала в союзную копилку. Белоруссия и Украина, как наиболее пострадавшие от фашистских захватчиков, отдавали чуть меньше половины в союзную копилку. А республики Прибалтики, ну и ряд других, ничего не отдавали в союзную копилку, а всё оставляли себе, плюс получали существенные дотации. И вот, посмотрев на состояние этих земель, руководство Литовской ССР, увидев степень разрушения, здесь были тяжёлые бои… Вы знаете, какая, например, часть жилого фонда тогдашнего Кёнигсберга оставалась условно пригодной для жилья? Представляете, сколько? Угадайте! Ну, сильно меньше 10%. Всё остальное представляло собой кирпичную пыль. Кстати, не столько как последствия советского штурма, сколько как последствия британских бомбардировок до этого. Ну и в целом по территории нынешней Калининградской области две трети промышленного потенциала было уничтожено. Поэтому руководство Литовской ССР сказало, что нам такое даром не нужно. “Вы уж как-нибудь сами с этим разбирайтесь”. Ну, и с этим разбиралась РСФСР, бросив сюда инвестиции, переселенцев, производственные мощности. И сами жили, ну, мягко скажем, из последних сил, но ещё и восстанавливали эту землю фактически из руин».