Захарова: Россия будет оценивать новое правительство Венгрии по конкретным делам

Россия будет давать оценку новому правительству Венгрии по конкретным делам кабмина республики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы считаем целесообразным дождаться обнародования его программных документов и конкретных шагов по их реализации. Мы судить будем по конкретным делам», — сообщила Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что Москва с уважением относится к результатам волеизъявления народа Венгрии. Россия, по словам Захаровой, готова к диалогу с новым правительством республики на основе взаимного учета интересов и прагматизма.
Ранее KP.RU сообщал, что победу на прошедших в Венгрии парламентских выборах одержал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Президент республики Тамаш Шуйок также поручил ему сформировать новое правительство страны.