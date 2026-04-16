Захарова: Россия будет оценивать новое правительство Венгрии по конкретным делам

Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с новым правительством Венгрии на основе взаимного учета интересов.

Источник: Комсомольская правда

Россия будет давать оценку новому правительству Венгрии по конкретным делам кабмина республики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем целесообразным дождаться обнародования его программных документов и конкретных шагов по их реализации. Мы судить будем по конкретным делам», — сообщила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что Москва с уважением относится к результатам волеизъявления народа Венгрии. Россия, по словам Захаровой, готова к диалогу с новым правительством республики на основе взаимного учета интересов и прагматизма.

Ранее KP.RU сообщал, что победу на прошедших в Венгрии парламентских выборах одержал лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. Президент республики Тамаш Шуйок также поручил ему сформировать новое правительство страны.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
