МИД заявил об отсутствии «воли к миру» у Киева во время перемирия

Киев не проявил воли к миру в период пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает «РИА Новости».
«Никакой воли к миру у киевского режима проявлено не было», — сказала она, комментируя нарушения режима прекращения огня в период действия перемирия.
По данным Минобороны, украинская сторона нарушила перемирие более 6,5 тыс. раз. По данным ведомства, ВСУ продолжили наносить удары как беспилотниками, так и артиллерией. Атакам подверглись как позиции войск, так и гражданские объекты.
Пасхальное перемирие действовало с 16:00 мск 11 апреля до конца суток 12 апреля по решению президента России Владимира Путина. Военным было предписано остановить боевые действия на всех направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении соблюдать режим тишины «исключительно зеркально».
