МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей дронов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге после публикации Минобороны РФ списка производителей дронов в ряде стран Европы, в числе которых также значится Чехия. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил МИД республики.
— В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне, — говорится в заявлении.
В соответствующем списке числятся чешские компании, которые, согласно документу, могли бы рассматриваться как возможные цели для атак со стороны России, передает РИА Новости.
15 апреля Министерство обороны России опубликовало перечень иностранных компаний, занимающихся производством беспилотников для Украины. Ведомство указало адреса предприятий в восьми европейских странах. В опубликованном списке фигурируют предприятия в Чехии («Девиро» в Праге и Колине).
Также в российском военном ведомстве сообщили, что на фоне роста потерь и нехватки военнослужащих ВСУ руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Таким образом Киев втягивает Европу в войну с Россией.