МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей дронов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге после публикации Минобороны РФ списка производителей дронов в ряде стран Европы, в числе которых также значится Чехия. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил МИД республики.