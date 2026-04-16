Дрозденко рассказал, что нужно сделать, чтобы в посёлке появился газ

Губернатор Александр Дрозденко провёл встречу с журналистами районных СМИ в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге, посвящённую крайней важному для жителей Ленинградской области вопросу газификации.
Эта тема неоднократно поднималась зимой, особенно в феврале, когда владельцы частных домов с электроотоплением столкнулись с внушительными счетами за электричество.
В Ленобласти с 2025 года действуют три диапазона потребления энергии: до 1500 кВт/ч, до 4500 кВт/ч и свыше 6000 кВт/ч в месяц. Для первого действует минимальный тариф, а последний приравнивают к коммерческим.
Чтобы облегчить жизнь людей, в домах которых нет газа, власти Ленобласти расширили для них первый, социальный, диапазон до 2700 кВт/ч.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что нужно делать жителям посёлка, чтобы у них появился газ, Александр Дрозденко указал на важный нюанс: «“Газпром” не начинает тянуть газ в посёлок, пока не наберётся 30% заявок от жителей. Активней подавайте заявки».
Глава региона объяснил, что компания делает это за свои средства, а потому старается проводит газопровод в первую очередь туда, где больше всего желающих.