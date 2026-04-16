Мединский пожаловался на немецкую символику в Калининграде

На использование германских элементов в символике и публичном пространстве Калининградской области необходимо обратить внимание, заявил на проходящем в регионе Балтийском культурном форуме помощник президента Владимир Мединский.
«Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это в общем полная реинкарнация германских гербов», — сказал Мединский (цитата по «Интерфакс»).
Кенигсберг был основан в XIII веке и на протяжении столетий входил в состав Пруссии, затем Германской империи и Германии. В 1945 году город заняли советские войска.
По итогам решений держав-победительниц северная часть Восточной Пруссии была передана СССР, в 1946 году территория была оформлена как Калининградская область, а город Кенигсберг переименован в Калининград.
Помощник президента также отметил, что немецкие наименования встречаются на сайтах местных органов власти и госучреждений, а в повседневной жизни сохраняются «кенигсбергские мотивы». При этом Мединский подчеркнул, что не предлагает искоренять германскую культуру, но раскритиковал использование топонима «Кенигсберг» в коммерческих названиях: «Но почему коньяк “Старый Кенигсберг”? Почему “кенигсбергский марципан”, а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками», — заключил он.
Говоря об истории, Мединский подчеркнул, что Кенигсберг действительно входил в состав Пруссии и Германии, однако «город Калининград в состав Германии никогда не входил».
К 80-летию Калининградской области в 2026 году Мединский предложил, помимо корректировок геральдики и топонимики, обновить музейные экспозиции о взятии Кенигсберга советскими войсками.
В мае 2023 года польская комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала использовать для Калининграда название Крулевец, что вызвало резкую реакцию российских властей.
В сентябре того же года комитет по иностранным делам эстонского парламента предложил отказаться от советского названия Калининград и использовать в Эстонии историческое Кенигсберг. В правительстве Калининградской области назвали инициативу о Кенигсберге безумием и призвали эстонскую сторону точнее трактовать историю.
