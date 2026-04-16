Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки, заявил Фицо

«Учитывая то, что (Европейский — ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: “война, война”, каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.