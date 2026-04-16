Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 16 апр — РИА Новости. Европейский союз не сможет ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не потому, что от них этого хочет кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Учитывая то, что (Европейский — ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: “война, война”, каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.

В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.

