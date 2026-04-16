Трамп надеется на завершение конфликта на Украине в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое завершение украинского конфликта.
«Надеюсь, это скоро завершится», — сказал Трамп журналистам об украинском конфликте.
По словам американского лидера, в данный момент большую часть его внимание занимает Иран, а не Украина. «Мы столько занимаемся Ираном сейчас», — сказал Трамп.