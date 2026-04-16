Зеленский отреагировал на слова Вэнса о прекращении поставок оружия Киеву

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс назвал прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из главных успехов нынешней администрации. По словам политика, Вашингтон больше не финансирует военную помощь Киеву. Вэнс подчеркнул, что США вышли из этого бизнеса и предложили европейским странам самостоятельно закупать вооружение в случае необходимости.