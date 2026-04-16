В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре человека

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Никольское — Нечаевка… Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Березовка Борисовского округа в результате атаки беспилотника на служебный автомобиль… В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

