США уже очень близки к заключению сделки с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что США уже очень близки к заключениям мирного соглашения с Ираном.

Источник: AP 2024

«Мы очень близки к заключению сделки. Это будет великое событие», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше