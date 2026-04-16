Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве провели учения по контролю калининградского ж/д транзита и выявили недочеты

Взаимодействие, координация и работа между службами не всегда осуществляются должным образом.

В Литве обнаружили ряд недочетов по итогам учений по контролю железнодорожного транзита в Калининград. Один из главных недочетов — недостаточная коммуникация между службами. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Как показали недавние учения на калининградском транзитном железнодорожном транспорте, когда группа враждебно настроенных лиц покидает поезд, взаимодействие, координация и работа между службами не всегда осуществляются должным образом», — заявил представитель Департамента полиции Сигитас Шемис, отметив, что проблема заключается в недостаточной коммуникации между службами.

«Это была одна из тех ошибок, при устранении которых тактические и другие аспекты операции могут пойти не так, как нам бы хотелось», — отметил Шемис, подчеркнув, что лучший способ проверки и исправления ошибок — это физические учения, за которыми следует анализ действий служб.