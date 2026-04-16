Израиль не выведет войска с юга Ливана после перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обмен на прекращение огня в Ливане потребовал сохранить присутствие сухопутных войск в новой зоне безопасности на юге страны, сообщает Kan News.
Нетаньяху отметил, что о приостановке огня попросил президент США Дональд Трамп, а у Израиля «есть интересы в отношениях с Соединенными Штатами». Тем не менее, отметил премьер, израильские силы сохранят позиции в зоне безопасности: «Где бы мы ни были — там мы и останемся».
Подразделения ЦАХАЛ, поясняет Kan News, останутся на юге Ливана и сохранят возможность действовать при возникновении угроз.
Ранее Трамп заявил, что президент Ливана Жозеф Аун и Нетаньяху договорились о десятидневном прекращении огня, которое начнется 17 апреля по восточному времени (17 апреля 00:00 мск).
Перемирию предшествовали первые за 34 года переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Тогда стороны договорились продолжить диалог.
