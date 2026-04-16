Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль не выведет войска с юга Ливана после перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обмен на прекращение огня в Ливане потребовал сохранить присутствие сухопутных войск в новой зоне безопасности на юге страны, сообщает Kan News.

Источник: РБК

Нетаньяху отметил, что о приостановке огня попросил президент США Дональд Трамп, а у Израиля «есть интересы в отношениях с Соединенными Штатами». Тем не менее, отметил премьер, израильские силы сохранят позиции в зоне безопасности: «Где бы мы ни были — там мы и останемся».

Подразделения ЦАХАЛ, поясняет Kan News, останутся на юге Ливана и сохранят возможность действовать при возникновении угроз.

Ранее Трамп заявил, что президент Ливана Жозеф Аун и Нетаньяху договорились о десятидневном прекращении огня, которое начнется 17 апреля по восточному времени (17 апреля 00:00 мск).

Перемирию предшествовали первые за 34 года переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Тогда стороны договорились продолжить диалог.

