Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Обломки, вероятно, украинского БПЛА снова найдены на севере Эстонии, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Специалист по коммуникациям КаПо (департамента полиции безопасности — ред.) Ольга Кивистик сообщила …, что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня (в четверг — ред.) в Турбунеэме», — говорится в публикации газеты.

По словам Кивистик. речь, вероятно, идет об обломках украинского дрона, который упал ранее, и их прибило ветром к эстонскому побережью.

«Найденные обломки не представляют опасности для общественности. Очень велика вероятность, что со временем могут быть обнаружены и другие детали дрона», — подчеркнула она.

Ранее МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.

