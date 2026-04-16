На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона

«Специалист по коммуникациям КаПо (департамента полиции безопасности — ред.) Ольга Кивистик сообщила …, что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня (в четверг — ред.) в Турбунеэме», — говорится в публикации газеты.
По словам Кивистик. речь, вероятно, идет об обломках украинского дрона, который упал ранее, и их прибило ветром к эстонскому побережью.
«Найденные обломки не представляют опасности для общественности. Очень велика вероятность, что со временем могут быть обнаружены и другие детали дрона», — подчеркнула она.
Ранее МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.