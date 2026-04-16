Орбан признал, что сожалеет о задержке строительства АЭС «Пакш‑2»

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сожалеет о затягивании реализации проекта АЭС «Пакш‑2».

Источник: Аргументы и факты

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Patriota заявил, что сожалеет о затягивании реализации проекта АЭС «Пакш‑2».

По его мнению, более быстрое строительство позволило бы обеспечить страну дешёвой и доступной энергией, укрепив экономику.

«Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства», — сказал Орбан.

АЭС «Пакш» — единственная атомная электростанция в Венгрии. Она расположена в 100 км от Будапешта и в 5 км от города Пакш. На текущий момент четыре энергоблока с реакторами ВВЭР‑440 обеспечивают почти половину всей выработки электроэнергии в стране. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух новых блоков доля атомной энергетики в энергобалансе Венгрии удвоится.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше