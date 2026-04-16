Орбан признал, что сожалеет о задержке строительства АЭС «Пакш‑2»

АЭС «Пакш» — единственная атомная электростанция в Венгрии. Она расположена в 100 км от Будапешта и в 5 км от города Пакш. На текущий момент четыре энергоблока с реакторами ВВЭР‑440 обеспечивают почти половину всей выработки электроэнергии в стране. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух новых блоков доля атомной энергетики в энергобалансе Венгрии удвоится.