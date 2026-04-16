Путин поприветствовал участников Московского международного кинофестиваля

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников 48‑го Московского международного кинофестиваля. Телеграмму главы государства зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Дорогие друзья, приветствую вас на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. На протяжении своей долгой истории Московский кинофестиваль всегда радушно встречает представителей кинематографического сообщества из России и многих зарубежных государств», — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил богатую программу фестиваля, в которую вошли работы как признанных мастеров, так и дебютантов в разных жанрах. Путин выразил уверенность, что киносмотр пройдёт на высоком уровне и станет ярким событием в культурной жизни России.
Президент также поздравил лауреатов и пожелал участникам успехов в творческих начинаниях.
Торжественное открытие 48‑го Московского международного кинофестиваля состоялось в четверг в столичном театре «Россия». Фестиваль продлится до 23 апреля, за это время будет показано более 200 фильмов из 50 стран.