Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал участников Московского международного кинофестиваля

Приветственная телеграмма Владимира Путина прозвучала на открытии 48‑го Московского кинофестиваля в театре «Россия».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников 48‑го Московского международного кинофестиваля. Телеграмму главы государства зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Дорогие друзья, приветствую вас на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. На протяжении своей долгой истории Московский кинофестиваль всегда радушно встречает представителей кинематографического сообщества из России и многих зарубежных государств», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил богатую программу фестиваля, в которую вошли работы как признанных мастеров, так и дебютантов в разных жанрах. Путин выразил уверенность, что киносмотр пройдёт на высоком уровне и станет ярким событием в культурной жизни России.

Президент также поздравил лауреатов и пожелал участникам успехов в творческих начинаниях.

Торжественное открытие 48‑го Московского международного кинофестиваля состоялось в четверг в столичном театре «Россия». Фестиваль продлится до 23 апреля, за это время будет показано более 200 фильмов из 50 стран.

