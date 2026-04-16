Фицо: русские становятся на колени, только если хотят завязать шнурки

На встрече со студентами, запись которой размещена на YouTube-канале правительства Словакии, Фицо отметил, что Евросоюз ничего не может предложить с точки зрения мира, потому что он верит, что через поддержку Украины сможет ослабить Россию. Премьер-министр отметил, стратегия поставить Россию на колени — «плохая и неработающая».