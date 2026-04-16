Евросоюзу не удастся ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
На встрече со студентами, запись которой размещена на YouTube-канале правительства Словакии, Фицо отметил, что Евросоюз ничего не может предложить с точки зрения мира, потому что он верит, что через поддержку Украины сможет ослабить Россию. Премьер-министр отметил, стратегия поставить Россию на колени — «плохая и неработающая».
«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал Фицо.
Ранее премьер-министр Словакии заявил о готовности вновь посетить Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Отметим, в мае 2025 года Фицо уже приезжал в российскую столицу и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.