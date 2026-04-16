Фицо: русские становятся на колени, только если хотят завязать шнурки

Премьер Словакии назвал «плохой и неработающей» стратегию ЕС поставить Россию на колени.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюзу не удастся ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

На встрече со студентами, запись которой размещена на YouTube-канале правительства Словакии, Фицо отметил, что Евросоюз ничего не может предложить с точки зрения мира, потому что он верит, что через поддержку Украины сможет ослабить Россию. Премьер-министр отметил, стратегия поставить Россию на колени — «плохая и неработающая».

«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о готовности вновь посетить Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

Отметим, в мае 2025 года Фицо уже приезжал в российскую столицу и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

