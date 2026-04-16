В Раде признали, что Украина не готова стать членом Европейского союза

Он напомнил, что ЕС от Украины, в случае ее вступления, будет требовать «привести тарифы до условного рыночного тарифа» и призвал украинцев задуматься, потянут ли они эти расходы. «А когда объединим свои рынки с их, газовый и энергетический, это де-факто и де-юре будет выход на их энергетические цены. Вы готовы украинцы? Посмотрите на свои кошельки, на свой уровень платежеспособности, на уровень энергоэффективности [который] ниже плинтуса. Не потянет эти цены ни макроэкономика, ни микроэкономика», — подытожил он.