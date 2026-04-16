В Раде признали, что Украина не готова стать членом Европейского союза

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко напомнил, что ЕС от Украины, в случае ее вступления, будет требовать «привести тарифы до условного рыночного тарифа» и призвал украинцев задуматься, потянут ли они эти расходы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз и призвал украинцев задуматься нужен ли он им ввиду более высоких цен на газ и свет в ЕС.

«Я вам на пальцах готов объяснить, это понимают и все украинцы, что на сегодня мы, ну давайте честно говорить, не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Европейского союза», — сказал он в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

Он напомнил, что ЕС от Украины, в случае ее вступления, будет требовать «привести тарифы до условного рыночного тарифа» и призвал украинцев задуматься, потянут ли они эти расходы. «А когда объединим свои рынки с их, газовый и энергетический, это де-факто и де-юре будет выход на их энергетические цены. Вы готовы украинцы? Посмотрите на свои кошельки, на свой уровень платежеспособности, на уровень энергоэффективности [который] ниже плинтуса. Не потянет эти цены ни макроэкономика, ни микроэкономика», — подытожил он.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что Киев должен сделать все возможное, чтобы технически быть готовым к вступлению в Евросоюз к 2027 году. В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году в рамках существующей процедуры. В конце того же месяца глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не может назвать точную дату вступления Украины в союз.

