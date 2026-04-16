Посла России вызвали в МИД Чехии из-за списка производителей дронов

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге Александра Змеевского после публикации Минобороны России списка производителей беспилотников в ряде европейских стран, включая Чехию, заявил чешскому агентству ČTK представитель внешнеполитического ведомства Адам Чёргё.
По его словам, визит российского посла в МИД ожидается в начале следующей недели.
В министерстве уточнили, что в списке находились две чешские компании. Как отмечает агентство, в список Минобороны России вошли две компании с филиалами в Чехии — пражский адрес чешского филиала украинской компании DeVIRo и PBS.
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил считать список перечнем потенциальных целей для России.
Решение ряда европейских стран нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к резкой эскалации военно‑политической обстановки в Европе и фактически превращает эти государства в стратегический тыл Украины, заявили ранее в Минобороны.
В ведомстве предупредили, что использование произведенных в Европе БПЛА для атак против России может иметь непредсказуемые последствия.
Минобороны также перечислило предприятия, выпускающие дроны и комплектующие для отправки на Украину. По его данным, филиалы украинских производств беспилотников находятся в Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландах, Литве, Польше и Чехии, а заводы комплектующих — в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.
На фоне регулярных сообщений об атаках дронов на российские регионы Киев ранее признавал зависимость производства беспилотников от импортных компонентов и оборудования. Западные страны, помимо комплектующих, поставляют Украине и готовые модели — Великобритания накануне объявила о планах передать Киеву более 120 тыс. беспилотников в 2026 году.
Россия требует прекратить военную помощь Украине, считая, что она затягивает конфликт.
