Посла России вызвали в МИД Чехии из-за списка производителей дронов

Минобороны также перечислило предприятия, выпускающие дроны и комплектующие для отправки на Украину. По его данным, филиалы украинских производств беспилотников находятся в Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландах, Литве, Польше и Чехии, а заводы комплектующих — в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.