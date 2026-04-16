Как Европа готовится к возможному выходу США из НАТО

16 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в Брюсселе закрыте консультации, не предполагавшие последующего общения с прессой. Официальный представитель комиссии Паула Пиньо заявила накануне, что переговоры будут касаться конфликта на Ближнем Востоке, а также дадут возможность фон дер Ляйен «услышать непосредственно от Рютте подробности его недавнего визита в Белый дом», где он встречался с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.
Рютте посещал Вашингтон в связи с кризисом трансатлантического партнерства, углубившимся после того, как Европа отказалась помогать США в операции против Ирана. В частности, европейские лидеры не согласились начать миссию по разблокировке Ормузского пролива до завершения активной фазы боевых действий. В ответ Трамп не только раскритиковал союзников, но и допустил возможность выхода США из НАТО.
На встрече с Рютте, которая состоялась 8 апреля, глава Белого дома вновь упрекнул европейцев в бездействии. «НАТО не было рядом, когда они были нам нужны, и их не будет рядом, если они понадобятся нам снова», — написал он в соцсети Truth Social после переговоров с Рютте. Тот описал встречу с Трампом в интервью CNN как «очень откровенную». Белый дом не раскрыл подробностей разговора; генсек НАТО провел в администрации более двух часов, но как долго длилось их общение непосредственно с Трампом, неизвестно.
По итогам беседы с Рютте фон дер Ляйен выпустила короткое заявление в соцсети X. «Мы обсудили предстоящий саммит НАТО (пройдет 7−8 июля в Анкаре. — РБК) и то, как мы можем расширить производство оборонной промышленности в Европе», — отметила она, добавив, что в связи с ростом «глобальных угроз безопасности» принято решение тесно сотрудничать для укрепления отношений между ЕС и НАТО. Рютте же написал, что «сильная Европа означает более сильное НАТО».
Что предпринимает Европа.
Накануне встречи Рютте с фон дер Ляйен еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс поднял на заседании в Европарламенте вопрос, как подготовиться к потенциальному выводу американского контингента из Европы. О том, что в Вашингтоне раздумывают над этим, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило 9 апреля.
«Если американцы заберут своих 80 тыс. или 100 тыс. военных, которых они сейчас держат на европейском континенте, вопрос, как мы их заменим, потому что американские войска играют роль сил быстрого реагирования очень высокого качества», — сказал еврокомиссар, отметив, что неясно, как ЕС добиться того же качества. — Нам нужно что-то вроде европейских сил быстрого реагирования, поэтому идею европейской армии я по-прежнему считаю важной".
The Wall Street Journal (WSJ) утверждает со ссылкой на источники, что европейцы уже приступили к разработке резервного плана на случай выхода США из альянса. Работа над ним ведется с прошлого года и активизировалась после того, как Трамп сначала пригрозил захватить Гренландию, а затем перешел к критике союзников из-за их пассивности в войне США против Ирана.
Главным идеологом «европейского НАТО» выступает ФРГ, хотя она на протяжении десятилетий сопротивлялась призывам Франции к большему европейскому суверенитету в области безопасности. Теперь позиция Берлина изменилась, прежде всего из-за опасений по поводу надежности нынешних США как союзника, сообщают источники из окружения главы правительства ФРГ. По их словам, Фридрих Мерц пришел к такому выводу, поскольку Трамп продемонстрировал готовность оставить Украину. Публично европейцы не критикуют Трампа, а говорят о готовности взять на себя больше ответственности, что в целом соответствует ранним призывам американского лидера. «В идеале США останутся в альянсе, но основная роль в обороне будет передана европейцам», — заявили источники WSJ.
Пока консультации «на случай непредвиденных обстоятельств», под которыми подразумевается выход США из альянса, идут на неофициальном уровне. Помимо Германии и Великобритании в них принимают участие Франция, Польша, скандинавские страны и Канада. В частности, обсуждается, как будет осуществляться управление системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, коридорами переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, руководство логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американский контингент покинет Европу.
Европейские чиновники также отмечают, что еще одним важным аспектом на пути «европеизации НАТО» является возвращение в странах региона воинской повинности, от которой многие из них отказались после холодной войны. Хотя в ФРГ пока сохраняется добровольный принцип призыва, планы создать «самую сильную армию в Европе» и провести реформу бундесвера остаются в силе. С 1 января немцы призывного возраста перед тем, как покинуть страну, должны получить одобрение Центра карьеры бундесвера.
На стремление Европы к оборонной самодостаточности также указывает факт, что все больше ключевых постов в командовании НАТО занимают европейцы, а крупные учения, запланированные на ближайшие месяцы, будут возглавлять европейские силы, особенно в северном регионе, где альянс граничит с Россией, отмечает WSJ. При этом верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе всегда был американец (с июля 2025-го этот пост занимает американский генерал Алексус Гринкевич), и пока Вашингтон не намерен уступать эту должность европейцам.
Одновременно Европа рассчитывает увеличить производство военного оборудования на тех направлениях, в которых отстает от США, прежде всего увеличить свои космические и разведывательные возможности, а также воздушную мобильность. Пример такой инициативы — обнародованный в марте Германией и Великобританией совместный проект по разработке крылатых ракет и гиперзвукового оружия.
Европейские лидеры еще в прошлом году запустили дискуссию о создании собственного ядерного зонтика. В преддверии мартовского визита Мерца в США Париж и Берлин заявили о создании координационной группы по ядерному сдерживанию в Европе. К ней присоединились восемь европейских стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция. Как пояснил французский президент Эмманюэль Макрон, они получат возможность размещать на своей территории французские «стратегические воздушные силы», которые таким образом смогут «распространиться по всему европейскому континенту», чтобы «усложнить расчеты противников». Spiegel назвал эту инициативу «формированием союза против Трампа».
Какие разногласия назрели между ЕС и НАТО.
На прошлогоднем саммите НАТО в Гааге почти все страны-участницы, за исключением Испании, договорились под нажимом Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В соответствии с согласованной ими формулой ежегодные расходы стран блока на общие оборонные нужды увеличиваются до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделяется на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, — на мосты, железнодорожные пути и порты.
В марте Рютте представил ежегодный доклад, в котором говорится, что за год европейские страны НАТО и Канада повысили оборонные расходы на 20%. «В 2025 году впервые все союзники достигли цели, согласованной в 2014-м, — инвестировать не менее 2% ВВП в оборону. Причем многие пошли гораздо дальше», — заявил Рютте, отметив, что без влияния США и Дональда Трампа лично это бы не удалось. — Слишком долго европейские союзники и Канада чрезмерно полагались на военную мощь США. Мы не брали на себя достаточную ответственность за собственную безопасность. Но произошел реальный сдвиг в мышлении — коллективное признание изменившейся обстановки в сфере безопасности".
Увеличение европейских расходов до 5% ВВП к 2035 году эквивалентно примерно дополнительному $1 трлн в год по сравнению с уровнем 2024-го. И, как отмечает Financial Times (FT), сейчас между руководством ЕС и НАТО разгорелся спор, какая из структур будет задавать тон в перевооружении альянса. «Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием производства — ЕС или альянс — и какое влияние это окажет на вооружение, которое Европа будет использовать в будущем», — заявил изданию неназванный чиновник. Разница в подходах заключается в том, что ЕС намерен продвигать стратегию «Покупай европейское» (англ. BuyFromEU) в оборонной политике, а для НАТО она должна оставаться «трансатлантической».
Именно этот вопрос стал одним из центральных на встрече Рютте и фон дер Ляйен, утверждает FT. Как сообщили изданию два европейских источника, враждебное отношение Трампа к Европе лишь укрепило мнение Еврокомиссии, что «стратегическая автономия» в оборонном производстве критически важна для снижения зависимости блока от США. В ЕС растет раздражение Рютте из-за его нежелания поддержать такой подход. «Все предполагали, что он выберет путь защиты более сильных отношений между НАТО и ЕС, вместо этого он придерживался традиционной позиции НАТО, отвергая большую роль ЕС», — сказала FT генеральный секретарь Европейской ассоциации аэрокосмической безопасности и оборонной промышленности Камилла Гранд.
Рютте часто критикуют в ЕС за слишком комплиментарные высказывания в адрес Трампа (например, накануне прошлогоднего саммита НАТО в Гааге он шутливо назвал американского лидера «папочкой»), звучащие в период кризиса трансатлантического единства. В конце января Рютте выступил с речью перед Европарламентом, в которой пошутил, что защищает Трампа, чтобы «просто позлить» своих европейских коллег. «Конечно, это шутка, но я действительно считаю, что он [Трамп] заслуживает поддержки», — заявил генсек НАТО.
Еще весной 2024-го Еврокомиссия представила новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), задача которой — увеличение военных закупок внутри блока. В том числе эта инициатива предусматривает совместные инвестиции стран ЕС в оборону, обеспечение безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка. В сентябре того же года экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад о конкурентоспособности Евросоюза на период 2024—2029 годов, в котором призвал развивать оборонную промышленность без США. Драги отметил, что из-за наследия Второй мировой и холодной войн страны ЕС привыкли закупать товары военного назначения в Америке. По его словам, с июня 2022-го по июнь 2023-го 78% расходов ЕС на оборонные закупки приходилось на поставщиков из государств, не входящих в блок, причем 63% из них — на компании США. В результате в марте 2025-го Еврокомиссия обнародовала план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. А в мае того же года блок согласовал механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe) на €150 млрд, предназначенных на программы перевооружения.
Осенью 2025-го Еврокомиссия также обнародовала «дорожную карту» оборонной готовности ЕС к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030). В ее рамках ЕС разработал два проекта европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны — «стены дронов» для стран, граничащих с Россией. Они носят название «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов» (European Drone Defence Initiative) и «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch). Хотя каждая из инициатив предполагает «тесное сотрудничество с НАТО», как сообщает FT, в альянсе с раздражением встретили их, поскольку усматривают в этих идеях стремление фон дер Ляйен «сделать перевооружение центральным элементом своего личного наследия».