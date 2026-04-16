Глава МВФ заявила, что является сторонницей лозунга «ИИ или умри»

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила уверенность в благотворном влиянии искусственного интеллекта на мировую экономику и поддержала принцип «ИИ или умри».
«Недавно у меня была встреча с моим собственным персоналом, и я начала с того, что сказала им: “ИИ или умри”. Это так важно, чтобы мы не упустили эту возможность, осознали риски и хорошо ими управляли», — отметила она в Вашингтоне на форуме в рамках весенних собраний руководства МВФ и Всемирного банка.
Она выразила мнение, что искусственный интеллект, без сомнения, является наиболее значительной силой изменений, которую все сейчас наблюдают.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что искусственный интеллект постепенно будет заменять работников начальных степеней.