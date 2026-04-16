Глава МВФ заявила, что является сторонницей лозунга «ИИ или умри»

«Недавно у меня была встреча с моим собственным персоналом, и я начала с того, что сказала им: “ИИ или умри”. Это так важно, чтобы мы не упустили эту возможность, осознали риски и хорошо ими управляли», — отметила она в Вашингтоне на форуме в рамках весенних собраний руководства МВФ и Всемирного банка.