Орбан заявил, что лечится трудотерапией после поражения на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими переживаниями после выборов, описав эмоциональное состояние в разные дни. Он отметил, что в день голосования ощущал преимущественно боль, а на следующее утро его охватило чувство опустошения. Сейчас, по его словам, он восстанавливается с помощью активной работы, пытаясь преодолеть эту внутреннюю пустоту.
«Если вы спросите меня о моих чувствах, я могу сказать, что я чувствовал боль и пустоту. В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить её», — заявил Орбан в беседе с изданием Patriota.
Парламентские выборы в стране прошли 12 апреля. Согласно информации Национальной избирательной комиссии Венгрии, после обработки 98,9% бюллетеней партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра существенно обгоняет политическую силу «Фидес», которую возглавляет Орбан. По предварительным данным, «Тиса» может получить 136 мандатов из 199, что обеспечит ей конституционное большинство. Партия «Фидес», занимающая второе место, должна получить 57 мест в парламенте. Окончательные итоги, включающие голоса граждан, проголосовавших за рубежом, планируется утвердить до вечера 18 апреля.