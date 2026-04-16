В ЕК заявили, что страны G7 недоплатили Киеву €7 млрд из обещанного кредита

Страны «Большой семёрки» недоплатили Украине около 7 млрд евро в рамках кредитной программы «Экстраординарное ускорение доходов» (ERA), которая финансируется за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге.
Поводом для комментария стал вопрос журналистов о публикациях в СМИ, согласно которым еврокомиссар Валдис Домбровскис во время визита в США намерен призвать партнёров ускорить выделение средств Украине. Также прозвучал вопрос о возможных задержках выплат.
«Мы внесли свой вклад. И, конечно же, для нас важно обеспечить, чтобы Украина получила оставшуюся сумму как можно скорее, и, разумеется, мы призываем всех партнеров по G7 последовать нашему примеру», — добавил Уйвари.
Напомним, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема ранее заявлял, что Словакия способна заблокировать выделение Евросоюзом кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро.