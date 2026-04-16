Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕК заявили, что страны G7 недоплатили Киеву €7 млрд из обещанного кредита

Страны «Большой семёрки» недоплатили Украине около 7 млрд евро в рамках кредитной программы «Экстраординарное ускорение доходов».

Источник: Аргументы и факты

Страны «Большой семёрки» недоплатили Украине около 7 млрд евро в рамках кредитной программы «Экстраординарное ускорение доходов» (ERA), которая финансируется за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге.

Поводом для комментария стал вопрос журналистов о публикациях в СМИ, согласно которым еврокомиссар Валдис Домбровскис во время визита в США намерен призвать партнёров ускорить выделение средств Украине. Также прозвучал вопрос о возможных задержках выплат.

Уйвари отметил, что общий объём программы составляет 45 млрд евро, однако на данный момент Украине перечислено около 38 млрд евро. При этом вклад Евросоюза достиг 18 млрд евро, а оставшаяся часть средств должна поступить от других участников G7 — Великобритании, Японии и США.

«Мы внесли свой вклад. И, конечно же, для нас важно обеспечить, чтобы Украина получила оставшуюся сумму как можно скорее, и, разумеется, мы призываем всех партнеров по G7 последовать нашему примеру», — добавил Уйвари.

Напомним, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема ранее заявлял, что Словакия способна заблокировать выделение Евросоюзом кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше