МАГАТЭ: Запорожская АЭС восстановила электроснабжение после нового сбоя

«ЗАЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение сегодня вечером, это был второй подобный случайный менее чем за неделю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подача энергии была восстановлена через 40 минут после инцидента, причины произошедшего в настоящий момент уточняются. В МАГАТЭ также сообщили, что зафиксированный собой стал 14-м по счету подобным случаем с начала вооруженного конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Запорожская АЭС полностью утратила внешнее электрическое питание утром 14 апреля. Причиной произошедшего стал обрыв последней оставшейся внешней линии электропередачи.
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.