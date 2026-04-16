Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина введёт обязательный техосмотр для автомобилей до конца 2027 года

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

По его словам, соответствующие изменения в законодательство, направленные на выполнение евроинтеграционных обязательств, должны быть приняты до конца 2027 года. Он отметил, что в настоящее время обязательный периодический техосмотр для большинства легковых автомобилей в стране не предусмотрен, однако в рамках обязательств перед ЕС готовится новый законопроект.

Деркач добавил, что правительство страны уже приступило к разработке нормативного акта, который установит требование о регулярном прохождении техосмотра для всех владельцев автомобилей.

Напомним, на данный момент Украина не является страной-членом Евросоюза. В 2022 году страна получила статус кандидата в объединение и ведёт переговоры о вступлении в ЕС.

