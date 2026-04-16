Украина введёт обязательный техосмотр для автомобилей до конца 2027 года

Украинские власти готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
По его словам, соответствующие изменения в законодательство, направленные на выполнение евроинтеграционных обязательств, должны быть приняты до конца 2027 года. Он отметил, что в настоящее время обязательный периодический техосмотр для большинства легковых автомобилей в стране не предусмотрен, однако в рамках обязательств перед ЕС готовится новый законопроект.
Деркач добавил, что правительство страны уже приступило к разработке нормативного акта, который установит требование о регулярном прохождении техосмотра для всех владельцев автомобилей.
Напомним, на данный момент Украина не является страной-членом Евросоюза. В 2022 году страна получила статус кандидата в объединение и ведёт переговоры о вступлении в ЕС.