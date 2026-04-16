Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2026 года

Среди самых влиятельных лидеров в рейтинге журнала оказались Трамп, Нетаньяху, папа римский Лев и другие. В списке также упомянуты различные актеры, музыканты, режиссеры, спортсмены, предприниматели и правозащитники.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп, папа римский Лев ХIV, актер Бенисио дель Торо, блогер MrBeast (Джимми Дональдсон), актер и режиссер Бен Стиллер, фигуристка Алиса Лью и десятки других деятелей из различных сфер стали самыми влиятельными людьми 2026 года по версии журнала Time.

Список влиятельных людей поделен на шесть разделов — «Артисты», «Пионеры», «Титаны», «Иконы», «Лидеры» и «Инноваторы».

Среди самых влиятельных персон в разделе «Лидеры», кроме Трампа и папы римского, перечислены также президент Мексики Клаудия Шейнбаум, госсекретарь США Марко Рубио, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

Некоторые политики попали в список Time повторно. Так, The Times of Israel пишет, что Нетаньяху вошел в этот список пятый раз. Трампа и Си журнал также регулярно включает в список самых влиятельных людей.

Самыми влиятельными артистами, в частности, стали исполнитель Люк Комбс, актрисы Дакота Джонсон и Рэя Сихорн, актер Джонатан Грофф. В разделе «Пионеры» перечислены американский космонавт Рид Уайсмен, руководитель The Walt Disney Company Джош Д’Амаро, шеф-повар Нэнси Силвертон и другие.

В рубрике «Титаны» оказались гольфист Скотти Шеффлер, дизайнер Ральф Лорен, основатель Dell Майкл Делл и его жена Сьюзен, американский кинопродюсер и глава компании Paramount Skydance Дэвид Эллисон. В разделе «Иконы» Time перечислил актера Итана Хоука, модель Викторию Бэкхем, бразильского актера Вагнера Моуру и других. Среди самых влиятельных «инноваторов» оказались гонщик Ландо Норрис, главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодеи, гендиректор Walmart Джон Фернер и другие.

Журнал Time публикует список 100 самых влиятельных людей мира (TIME 100) ежегодно, начиная с 1999 года. Изначально, в 1999 году, он представлял собой список 100 самых выдающихся личностей ХХ века, а с 2004 года стал ежегодным рейтингом наиболее влиятельных людей.

Ранее «человеком года» в 2025-м Time избрал «архитекторов искусственного интеллекта». На обложке журнала, оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над городом сидят глава Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше