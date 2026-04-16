Трамп заявил, что не видит необходимости во встрече с Папой Римским

Президент США при этом ответил отрицательно на вопрос о том, сожалеет ли он, что допустил резкие выпады в адрес понтифика.

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости во встрече с Папой Римским Львом XIV.

«Не думаю, что это необходимо», — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. «Папа Римский должен понимать, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — утверждал он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Невада.

Трамп при этом ответил отрицательно на вопрос о том, сожалеет ли он, что допустил резкие выпады в адрес понтифика. «Я должен делать то, что правильно», — сказал он. «У меня есть право быть несогласным с Папой Римским. Папа Римский может говорить, что хочет, и я не против того, чтобы он говорил, что хочет, но я могу не соглашаться», — добавил глава Белого дома.

В последние недели Лев XIV выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке. 13 апреля американский лидер после очередного заявления понтифика написал в Truth Social, что «этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским. Понтифик ответил, что не боится американского президента и не намерен вступать с ним в дискуссию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше