Бывший узник немецкого концлагеря вновь пытается получить аттестат зрелости

ВАРШАВА, 16 апр — РИА Новости. Бывший узник немецкого концлагеря Юцеф Перуга в очередной раз пытается получить аттестат зрелости в Польше, сообщает издание Onet.
Для получения аттестата зрелости выпускники средних учебных заведений в Польше имеют право централизованно сдать несколько экзаменов — так называемую «матуру». Обязательными предметами являются польский язык, иностранный язык и математика. Успешная сдача «матуры» дает право на дальнейшее поступление в университет на конкурсных основаниях.
«Юзеф Перуга, самый старший матужист в Польше, не отказывается от своей мечты. В мае он снова будет сдавать экзамены на аттестат зрелости», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в прошлом году ему не удалось успешно сдать экзамены во второй раз. Тогда он заявил, что больше не будет предпринимать попыток.
Однако теперь он передумал. «Я приступлю к “матуре” в третий раз, и теперь я надеюсь, что уже сдам ее», — цитирует Onet пенсионера.
Сдавать экзамен Перуга будет в одной из школ Нижней Силезии. Перед экзаменом ему даже предложил поддержку местный пастор.
Пенсионер признался, что не смог найти репетитора для подготовки к экзамену.
«Я обошел весь Калиш, но никто не хотел меня принять. Говорили, что у них уже все места заняты», — рассказал он.
Перуга, по его словам, не пользовался электронными устройствами, такими как планшет и смартфон. В библиотеке он брал напрокат книги и учебники. Для изучения немецкого языка он использовал одолженные у знакомых кассеты. А поскольку раньше он работал в Нижней Силезии, у него уже был некоторый опыт общения на этом языке.
Перуга родился в 1939 году и в детстве попал в немецкий лагерь в Лодзи. После войны поселился в Калише, где окончил техникум. В течение многих лет он работал слесарем, водителем автобуса, а также на производстве ковров.