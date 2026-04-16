Захарова сравнила поведение представителей ЕС с поросенком из сказки «Хрюк на елке»

«Пока они будут себя вести, как этот самый хрюк на елке, кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры, которые они же сами и нарушают? Кто будет предусматривать им место за столом, на который они даже уже не ноги, а лапы свои водружают?» — отметила дипломат.
Захарова отметила, что представителям ЕС следовало бы научиться отвечать за свои слова, вести себя цивилизованно, а также выполнять договоренности.
В тот же день Захарова отметила, что Европа нанесла себе стратегическое поражение, введя санкции против России. По ее словам, в настоящее время нет определенного ответа, возобновят ли экономическое сотрудничество страны ЕС и Россия, поскольку взаимодействие должно основываться на равноправии и уважительном отношении.