Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сравнила поведение представителей ЕС с поросенком из сказки «Хрюк на елке»

Представители Евросоюза (ЕС) не будут приглашены на переговоры по украинскому урегулированию, пока они продолжают вести себя как «хрюк на елке» из известной сказки. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Источник: РИА "Новости"

«Пока они будут себя вести, как этот самый хрюк на елке, кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры, которые они же сами и нарушают? Кто будет предусматривать им место за столом, на который они даже уже не ноги, а лапы свои водружают?» — отметила дипломат.

Захарова отметила, что представителям ЕС следовало бы научиться отвечать за свои слова, вести себя цивилизованно, а также выполнять договоренности.

В тот же день Захарова отметила, что Европа нанесла себе стратегическое поражение, введя санкции против России. По ее словам, в настоящее время нет определенного ответа, возобновят ли экономическое сотрудничество страны ЕС и Россия, поскольку взаимодействие должно основываться на равноправии и уважительном отношении.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
