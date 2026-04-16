Европейский союз (ЕС) не способен ослабить Россию, потому что русский народ встает на колени только, чтобы завязать шнурки, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами. Видео опубликовано на YouTube-канале правительства страны (Úrad vlády SR).
По словам Фицо, ЕС сегодня не может предложить никаких мирных инициатив, а только и заявляет: «Война, война». Евросоюз верит, что поддерживая Украину сможет ослабить Россию. «В этом и проблема. Есть стратегия: “давайте поставим Россию на колени”. Я считаю, что это плохая и неработающая стратегия Русские очень правильно говорят: если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки», — сказал премьер Словакии.
Он также подчеркнул, что Братислава не участвует в финансировании Киева и не дарит оружие Украине. «Если они [Украина] хотят что-то купить — пусть покупают. У них достаточно денег, чтобы это оплатить», — сказал Фицо.
Москва осуждает любую помощь Украине.
В ноябре 2025 года Фицо раскритиковал позицию бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона по Украине, заявив, что тот поддерживал продолжение военных действий ради ослабления России. Фицо заявил, что попытки «поставить Россию на колени» не работают, и повторил, что «русские становятся на колени только чтобы завязать шнурки».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.