Фицо заявил, что русские встают на колени лишь для завязывания шнурков

По словам Фицо, ЕС сегодня не может предложить никаких мирных инициатив, а только и заявляет: «Война, война». Евросоюз верит, что поддерживая Украину сможет ослабить Россию. «В этом и проблема. Есть стратегия: “давайте поставим Россию на колени”. Я считаю, что это плохая и неработающая стратегия Русские очень правильно говорят: если мы и на коленях, то только потому, что завязываем шнурки», — сказал премьер Словакии.