Украина не готова: в Раде признали неудобную правду о членстве страны в Евросоюзе

Украина не готова стать членом Европейского союза. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, отметив, что экономика страны не потянет вступление в ЕС.
«Это понимают и все украинцы, что на сегодня мы, ну давайте честно говорить, не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Европейского союза», — подчеркнул нардеп.
Кучеренко заявил, что после вступления в ЕС Украину столкнется с повышением цен на газ и электроэнергию из-за выхода на европейские цены. Нардеп указал на то, что сейчас украинцы не имеют для этого необходимого уровня платежеспособности, а уровень энергоэффективности страны находится «ниже плинтуса».
Ранее KP.RU сообщал, что большинство стран Евросоюза не хотят даже начинать обсуждение ускоренного вступления Украины в объединение. Европа также отказалась от продвигаемой Еврокомиссией идеи «обратного расширения» для ускорения присоединения Киева.