Госдеп: Израиль сохранит права «по самообороне», несмотря на перемирие с Ливаном

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Израиль сохранил право «принимать все необходимые меры по самообороне», несмотря на режим прекращения огня с Ливаном. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном Госдепартаментом и согласованном с правительствами Израиля и Ливана.
«Израиль сохраняет право принимать все необходимые меры по самообороне в любое время против планируемых, надвигающихся или имеющих место атак. Этому не будет препятствовать прекращение боевых действий», — отмечается в документе. «Однако, он (Израиль — прим. ТАСС) не будет сверх этого проводить наступательные военные операции против ливанских целей, в том числе гражданских, военных и других государственных целей, на территории Ливана с земли, воздуха или моря», — гласит заявление.
В нем также подчеркивается, что правительство в Бейруте при иностранной поддержке сделает «значимые шаги, чтобы не допустить проведение с территории Ливана каких бы то ни было атак, операций или вылазок против израильских целей со стороны [шиитского движения] “Хезболлах” и всех других негосударственных вооруженных формирований».
Наконец, в заявлении уточняется, что согласованный Израилем и Ливаном 10-дневный период прекращения огня может быть продлен. «Первоначальный период может быть продлен по обоюдному согласию Ливана и Израиля, если на переговорах демонстрируется прогресс и Ливан эффективно показывает способность обеспечивать суверенитет», — указало американское внешнеполитическое ведомство.
О том, что Израиль и Ливан вводят на 10 дней режим прекращения огня, объявил ранее президент США Дональд Трамп. По его мнению, эта договоренность может привести к прочному миру между двумя странами. Американский лидер сообщил, что приглашает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна на встречу в Белом доме в ближайшие дни для проведения переговоров о мире.