Журова: если Ковентри не хочет хаоса, то МОК надо вернуть российских спортсменов с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что главе МОК Кирсти Ковентри нужно вернуть российских спортсменов на мировые турниры, чтобы закрыть тему бойкотов в спорте.

«Если Ковентри не хочет хаоса и хочет заниматься развитием олимпийского движения, то МОК надо вернуть российских спортсменов с флагом и гимном и чётко сказать, что в дальнейшем нейтральный статус возможен только при вмешательстве правительств в дела национальных олимпийских комитетов», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что именно это происходит не в России, а в прибалтийских странах, где принимают законы о запрете соревноваться с россиянами.

«Ей надо раз и навсегда поставить точку и закрыть тему. Всё, что касается политики, бойкотов, рукопожатий и прочего, — если кому-то что-то не нравится, не участвуйте в соревнованиях или не проводите их», — добавила Журова.

16 апреля Ковентри обратилась к участникам Спортивного форума Европейского союза, призвав их к политическому нейтралитету спорта.

Ранее Ковентри заявила, что организация смогла провести Олимпиаду в Италии, соблюдая свои принципы и ценности.