США уведомили Европу о задержках в поставках вооружений, сообщило Reuters

Reuters: США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за Ирана.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. США уведомили партнеров о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения собственных военных нужд, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключенным контрактам», — говорится в публикации.

Ожидается, что это коснется сразу нескольких европейских стран, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

По подсчетам портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана за 45 дней с ее начала превысила 51 миллиард долларов. Как заявлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз, восполнение запасов займет несколько лет.

Штаты начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля совместно с Израилем. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. В минувшие выходные стороны провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам в ИРИ заявили, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, США настаивают на изъятии обогащенного урана.

О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты приступили к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. Тем не менее, как пишут СМИ, через него уже прошли несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.

Сейчас посредники пытаются организовать новую встречу делегаций. По словам Дональда Трампа, она может состояться уже в эти выходные.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше