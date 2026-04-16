США уведомили Европу о задержках в поставках вооружений, сообщило Reuters

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. США уведомили партнеров о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения собственных военных нужд, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключенным контрактам», — говорится в публикации.
Ожидается, что это коснется сразу нескольких европейских стран, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.
По подсчетам портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана за 45 дней с ее начала превысила 51 миллиард долларов. Как заявлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз, восполнение запасов займет несколько лет.
Штаты начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля совместно с Израилем. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. В минувшие выходные стороны провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам в ИРИ заявили, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, США настаивают на изъятии обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты приступили к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. Тем не менее, как пишут СМИ, через него уже прошли несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
Сейчас посредники пытаются организовать новую встречу делегаций. По словам Дональда Трампа, она может состояться уже в эти выходные.