ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по ракетным установкам в Ливане

В израильской армии отметили, что это вооружение боевики «Хезболлах» использовали для ударов по еврейскому государству.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по пусковым установкам на территории Ливана, из которых были выпущены ракеты по северной части еврейского государства.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по пусковым установкам, из которых боевики “Хезболлах” недавно выпустили ракеты в сторону северного Израиля», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что «поисково-спасательные отряды работают в ряде районов на севере Израиля, откуда поступили сообщения о падениях ракет».

Ранее в израильской армии проинформировали, что готовятся к возможным обстрелам с ливанской территории в преддверии вступления в силу прекращения огня в Ливане в 0:00 мск 17 апреля.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше