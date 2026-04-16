ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по ракетным установкам в Ливане

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по пусковым установкам, из которых боевики “Хезболлах” недавно выпустили ракеты в сторону северного Израиля», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что «поисково-спасательные отряды работают в ряде районов на севере Израиля, откуда поступили сообщения о падениях ракет».