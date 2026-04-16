Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума указал на бессознательную германизацию в Калининградской области.
«В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е — начале “нулевых”, здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией», — приводит РИА Новости слова Владимира Мединского.
Он указал, что гербы Балтийска и Черняховска Калининградской области являются «полной реинкарнацией» германских гербов, а на гербе Багратионовска заметны тевтонские кресты. Помощник президента добавил, что германские элементы можно встретить в геральдике и топонимике других населенных пунктов региона, «кениксбергские мотивы» обильно присутствуют в повседневной жизни.
Владимир Мединский отметил, что не имеет в виду необходимость искоренять германскую культуру там, где это выгодно с точки зрения туризма или исторических мотивов. Он также подчеркнул, что раньше город Кенигсберг был частью Пруссии, а затем Германии.
Однако, по его словам, русский город Калининград в состав ФРГ «никогда не входил, и никогда входить не будет». Как указал Владимир Мединский, «эти исторические флешбеки» должны оставаться уделом специалистов и «несознательно в общественное сознание не внедряться».