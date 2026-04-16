Марченко впечатлил болельщицу «Коламбуса» на инвалидном кресле: знала, что он хороший парень

Болельщица «Коламбуса» поделилась доброй историей с участием российского хоккеиста команды Кирилла Марченко.

«После игры моя подруга Кэти попросила у Марченко совместное фото. Он увидел, что она не сможет встать рядом с ним, поэтому вышел из машины и присел рядом с ней. Я всегда знала, что он хороший парень. Но этот момент не описать словами — так много он значил для неё и нас», — написала девушка по имени Лорен в соцсетях.

В текущем сезоне Марченко сыграл за команду 76 матчей в регулярке НХЛ, набрав 67 (27 + 40) очков.

Ранее гол Марченко и передача Проворова помогли «Коламбусу» победить «Монреаль».