МИД рекомендует россиянам отказаться от поездок на Ближний Восток

Россиянам лучше не ездить в страны Ближнего Востока, где идут боевые действия. Такое заявление сделал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», — сказал он «Парламентской газете».

Он также посоветовал по возможности не пользоваться транзитными маршрутами через этот регион и с осторожностью выбирать местные авиакомпании.

Перед майскими праздниками дипломат призвал россиян тщательно планировать поездки, оценивать все риски и избегать опасных регионов. Выбирая тур, лучше сверяться с официальной информацией на сайтах МИД, Минэкономразвития и госорганов страны, которую собираетесь посетить.

Ранее Климов рассказал, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.

Также он отметил, что за период обострения конфликта между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше