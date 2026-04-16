МИД рекомендует россиянам отказаться от поездок на Ближний Восток

«На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», — сказал он «Парламентской газете».
Он также посоветовал по возможности не пользоваться транзитными маршрутами через этот регион и с осторожностью выбирать местные авиакомпании.
Перед майскими праздниками дипломат призвал россиян тщательно планировать поездки, оценивать все риски и избегать опасных регионов. Выбирая тур, лучше сверяться с официальной информацией на сайтах МИД, Минэкономразвития и госорганов страны, которую собираетесь посетить.
Ранее Климов рассказал, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.