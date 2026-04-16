В Туапсинском округе начали оценку ущерба после атаки БПЛА

В Туапсинском муниципальном округе сформировали семь рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА.
Об этом информирует Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.
Сотрудники осматривают пострадавшие объекты и фиксируют повреждения.
Сообщается, что при необходимости количество рабочих групп увеличат.
Как отмечается, в Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше