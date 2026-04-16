Bloomberg: инфляция в еврозоне в марте ускорилась до 2,6%

Инфляция в еврозоне в марте составила 2,6% в годовом выражении, что оказалось выше первоначальной оценки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.
Ранее показатель оценивался на уровне 2,5%.
По данным агентства, рост цен ускорился на фоне подорожания энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Таким образом, инфляция в еврозоне впервые с начала 2026 года превысила целевой уровень Европейского центрального банка в 2%.
При этом, как отмечает Bloomberg, рынок ожидает ещё двух повышений процентной ставки ЕЦБ в 2026 году.
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что решение Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов спровоцировало рост инфляции и сокращение располагаемых доходов населения стран — участниц объединения.