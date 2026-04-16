Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: инфляция в еврозоне в марте ускорилась до 2,6%

Инфляция в еврозоне в марте составила 2,6% в годовом выражении, что оказалось выше первоначальной оценки.

Инфляция в еврозоне в марте составила 2,6% в годовом выражении, что оказалось выше первоначальной оценки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Ранее показатель оценивался на уровне 2,5%.

По данным агентства, рост цен ускорился на фоне подорожания энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом, инфляция в еврозоне впервые с начала 2026 года превысила целевой уровень Европейского центрального банка в 2%.

При этом, как отмечает Bloomberg, рынок ожидает ещё двух повышений процентной ставки ЕЦБ в 2026 году.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что решение Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов спровоцировало рост инфляции и сокращение располагаемых доходов населения стран — участниц объединения.