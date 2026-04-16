Мединский: в Калининградской области происходит бессознательная германизация

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о бессознательной германизации, которая начиная с 90-х годов проявляется в Калининградской области.
«Было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР — в 90-е, начале нулевых — здесь происходили. То, что иногда мы называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией», — приводит РИА Новости его слова на пленарном заседании Балтийского культурного форума.
Он напомнил, что в геральдике муниципалитетов Калининградской области «весьма обильно представлены германские элементы», «обильно присутствуют кёнигсбергские мотивы и в повседневной жизни».
Мединский подчеркнул важность объективного отношения к истории.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Калининградскую область заявила, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, а любая провокация получит незамедлительный ответ.