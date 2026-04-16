Delo: в Словении правые близки к созданию правительства меньшинства

БЕЛГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Правые партии Словении близки к заключению соглашения о формировании правительства меньшинства во главе с председателем оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Об этом сообщила газета Delo.
По данным издания, новый кабинет министров могут сформировать СДП, блок партий «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus, а также партия «Демократы». Евроскептическая партия «Правда» председателя Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зорана Стевановича обеспечит правительству внекоалиционную поддержку. Из 16 министерских постов 8 отойдут СДП, 5 — блоку вокруг «Новой Словении», и 3 — «Демократам».
Победу на прошедших 22 марта парламентских выборах с незначительным перевесом одержало правящее движение «Свобода» премьер-министра страны Роберта Голоба. Второе место заняла СДП. После избрания Стевановича спикером парламента нового созыва 10 апреля действующее правительство будет исполнять свои функции до присяги нового.
Мандат на формирование кабинета министров выдает президент страны Наташа Пирц-Мусар. Она сообщала о готовности выделить его любому политику, способному собрать 46 голосов в парламенте. Правые партии и «Правда» представляют 48 депутатов из 90. Глава словенского государства проведет встречу с лидерами всех парламентских фракций по вопросу кандидатуры нового премьера в понедельник, 20 апреля.