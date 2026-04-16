МИД Ирана заявил о поддержке прекращения огня в Ливане

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи поблагодарил Пакистан за помощь в достижении перемирия.

ТЕГЕРАН, 16 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи приветствовал введение режима прекращения огня в Ливане и выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении перемирия. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства исламской республики.

Он подчеркнул, что прекращение огня в Ливане было одним из условий перемирия между Ираном и США. МИД также выразил соболезнования семьям погибших жителей Ливана и призвал Израиль вывести войска с юга страны и восстановить пострадавшие регионы при поддержке мирового сообщества.

О том, что Израиль и Ливан вводят на 10 дней режим прекращения огня, объявил ранее президент США Дональд Трамп. По его мнению, эта договоренность может привести к прочному миру между двумя странами. Американский лидер сообщил, что приглашает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна на встречу в Белом доме в ближайшие дни для проведения переговоров о мире.

