ВФЛА поддержала позицию World Athletics не давать Якушиной выступать за Турцию

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала решение World Athletics не позволить россиянке Софье Якушиной сменить спортивное гражданство на турецкое.
16 апреля пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации опубликовала решение комиссии по пересмотру гражданства — уличив Турцию в попытке скоординированной акции по привлечению атлетов в сборную страны, что противоречит принципам организации.
«Мы в ВФЛА приветствуем решение World Athletics и будем рады видеть Софью на российских соревнованиях. По сути, World Athletics создала прецедент, который может сдержать попытки отдельных атлетов менять спортивное гражданство через схемы, не отвечающие духу спорта», — приводит РИА Новости сообщение ВФЛА.
Якушина — серебряный призёр чемпионата России в семиборье. В 2024 году она уехала учиться в США. В июне 2025 года Софья заняла третье место в многоборье на студенческом чемпионате США (NCAA).
Ранее исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский высказался о работе по возвращению российских лыжников на мировую арену.