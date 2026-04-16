Каллас выступила за участие всех сторон в диалоге по статусу Западной Сахары

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Марокко в настоящее время контролирует около 80% территории Западной Сахары.