Каллас выступила за участие всех сторон в диалоге по статусу Западной Сахары

РАБАТ, 16 апреля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что участие всех сторон, причастных к ситуации в Западной Сахаре, в переговорах о будущем статусе этого региона является наиболее приемлемым способом достичь политического решения этой проблемы.
«Мы призываем все стороны участвовать в переговорах без предварительных условий и на основе предложенного Марокко плана автономии, чтобы достичь окончательного политического решения», — указала Каллас в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.
Глава европейской дипломатии добавила, что, по ее словам, «подлинная автономия может представлять собой наиболее жизнеспособный подход для окончательного урегулирования этого регионального спора». «Европейский союз полностью поддерживает усилия ООН в этой области», — добавила она.
31 октября 2025 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2797 о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). В ней, в частности, говорилось, что «подлинная автономия [сахарских регионов] под суверенитетом Марокко могла бы представлять собой наиболее осуществимое решение» конфликта. В королевстве принятие резолюции СБ ООН было встречено крайне позитивно. Россия вместе с Китаем и Пакистаном при голосовании воздержалась.
Ситуация в Западной Сахаре.
Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Ее независимости добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил в феврале 1976 года Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.
Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Марокко в настоящее время контролирует около 80% территории Западной Сахары.