Орбан: после выборов я пытаюсь избавиться от пустоты через работу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в день выборов чувствовал боль, а на следующее утро — пустоту. Теперь он лечится трудотерапией.
Об этом политик заявил в интервью порталу Patriota.
По словам Орбана, сначала он испытывал только боль, потом — пустоту, а сейчас пытается избавиться от этого состояния с помощью работы.
«Я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить её», — уточнил он.
Ранее Орбан признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».
Узнать больше по теме
